Akıllara Durgunluk Veren TikTok Akımı Yasaklandı!

Öğrencileri yasa dışı faaliyetlere teşvik eden bir TikTok akımı, sosyal medya yönetimi tarafından engellendi. Bir TikTok sözcüsü, söz konusu akım ile ilgili yapmış olduğu açıklamada topluluk kurallarını ihlal etmesinden ve okullardaki hırsızlık vakalarının artmasından ötürü akımla bağlantılı hashtaglerin yasaklandığını açıkladı.

Sözcünün Insider'a yapmış olduğu açıklamaya göre ilgili hashtagleri aratanlar artık yeniden yönlendiriliyor. Bu hashtaglerin kullanımının ise önüne geçildi.

Engellenen TikTok Akımı Öğrencileri Olumsuz Etkiledi

Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerin okula dönmesi ile yeni bir akım ortaya çıktı. Akım, Insider tarafından sağlanan bilgilere göre "Devious lick" olarak adlandırıldı.

Insider'a göre akım, öğrencilerin okulun kâğıt havlusundan dispenserlerine kadar çeşitli okul ekipmanlarını çalmasını ve bunu kayıt altına alarak sosyal medya platformunda paylaşmasını içeriyordu.

Bir "challenge" olarak ortaya çıkan akım ile bağlantılı 109 binden fazla video paylaşıldı. Trendle bağlantılı videoların büyük bir kısmı parodi ve mizahi içerikten oluşurken bu videolar genel olarak milyonlarca beğeni ve görüntüleme topladı. Bazı videolar da yüz binlerce beğeni ve görüntüleme kazandı.

Bir TikTok sözcüsü, Insider'a yaptığı bir açıklamada şu sözleri kullandı:

"Topluluğumuzun güvende kalmasını ve sorumlu bir şekilde davranmasını bekliyoruz. Suç faaliyetlerini teşvik eden ya da bu faaliyetlerin artmasına neden olan içeriklere izin vermiyoruz."

Sözcü ayrıca bu tür yasa dışı faaliyetlerden sosyal medya kullanıcılarını uzak tutmak amacıyla ilgili akımın da engellendiğini sözlerine ekledi. Sosyal medya platformu, #deviouslick ve #deviouslicks gibi çeşitli hashtagleri çarşamba gününün sabahında engelledi.

Bu hashtaglere aratıldığında kullanıcılar artık arama sayfasına geri yönlendiriliyor ve bu ifadelerin TikTok'un topluluk kurallarını ihlal eden içeriklerle bağlantılı olabileceğine dair bir uyarı gösteriliyor.

TikTok İlk Kez Akım Yasaklanmıyor

Bu, sosyal medya platformunda ortaya çıkan ilk olumsuz TikTok akımı değil. Şirket daha önce de sosyal medya kullanıcılarının süt kasalarını piramit halinde dizerek düşmeden tırmanmaya teşvik eden "milk crate" adlı challenge'ı da yasaklamıştı. Bu yasaklamanın nedeni ise kullanıcıların düşmesi ve sağlık açısından ciddi riskleri olmasıydı.

Sosyal medya platformunun bir sözcüsü, ilgili akımın engellenmesine dair açıklamasında da şu ifadelere yer vermişti: