Okula Silahlı Saldırı Yapmakla İlgili Şaka Yapan Çocuk Tutuklandı

ABD’nin Indiana eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuk, bir okula silahlı saldırı yapmak istediğini gösteren bir ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. Indiana Valparaiso bölge polisi de gelen bir ihbar üzerine çocuğu tutukladı.

Chesterton Ortaokulu’nun yakınlarında ikamet eden çocuk, iddialara göre Siri’ye, "Bir okula silahlı saldırı düzenleyeceğim." dedi. Bunun üzerine dijital akıllı asistan Siri de, çocuğa o andaki konumu olan Valparaiso bölgesindeki okulların bir listesini sundu. Çocuk da bir ekran görüntüsü alarak bunu sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımı gören bir kişi, Chesterton polisine konuyla ilgili ihbarda bulundu. Bunun üzerine Valparaiso bölge polisi durumdan haberdar edildi ve polis ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçti. Gözaltına alınan çocuk, ifadesinde sosyal medyadaki gönderisinin aslında bir şaka olduğunu söyledi. Soruşturmanın devamında, çocuğun herhangi bir silaha erişimi olmadığı tespit edildi. Ayrıca çocuğun, söz konusu saldırı planıyla ilgili olarak kafasında bir okulu belirlediğine dair herhangi bir işaret ya da kanıt bulunamadı.

Soruşturmayı tamamlayan Valparaiso bölge polisi, olayla ilgili olarak Facebook’tan yayınladığı bir bildiride, "Şu anda bu silahlı saldırı tehdidinin gerçekleşme ihtimali bulunmuyor." ifadelerine yer verdi. Ancak okullara silahlı saldırıları olayları son yıllarda ABD’de çok sık gündeme geldiği için, polis ekipleri de bu konuya oldukça ciddi şekilde yaklaştı. Valparaiso bölge polisi Perşembe günü, "Çocuk, tehdit suçlamasıyla Porter County Çocuk Gözaltı Merkezi’nde gözaltına alındı." şeklinde bir açıklama yaptı.

Chicago Tribune’de yer alan detaylara göre ise, polis ekipleri olaya karışan 14 yaşındaki ikinci bir çocuğu daha gözaltına aldı. İddialara göre bu çocuk, sosyal medyada yapılan söz konusu paylaşımdaki silah resimlerini sağlayan kişiydi. Ancak çocuk herhangi bir tehditte bulunmadığını söyledi ve bu çocukla ilgili yapılan soruşturma sonucunda da, yine herhangi bir silaha erişimi olmadığı belirlendi.