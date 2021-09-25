Okulda Maske Takmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Okulda maske takmak ile ilgili iki yeni araştırma yapıldı. Okullar için geçerli olan maske zorunluluğu, bazı okullardaki salgınlarını önlüyor ve vaka oranlarını bir hayli düşürüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan iki yeni araştırmaya göre, maske zorunluluğu olan okulların COVID-19 salgınını bulaştırma olasılığı 3,5 kat daha düşük. Ayrıca maske zorunluluğu olmayan okullara kıyasla çocuk COVID-19 vaka oranları yüzde 50 daha az.

Yeni veriler, maskelerin siyasi ve sosyal bir parlama noktası olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Okulda Maske Takmanın Sonuçları Ortaya Çıktı

Yeni yayınlanan çalışmalardan birinde Arizona'daki sağlık araştırmacıları, maskeli ve maskesiz okulları inceledi. Araştırmacılar, okul açılışının başından beri maske zorunluluğu olan 210 okulu belirledi. Bunları, maske takma zorunluluğu olmayan 480 okulla karşılaştırdı.

Araştırmacılar, bu okulların hepsinde okulla ilişkili 129 COVID-19 vakası olduğunu fark etti. Çocuk vakaların yaklaşık yüzde 87,5'i maske zorunluluğu olmayan okullarda meydana geldi.

Araştırmacılar daha sonra okul büyüklüklerini, her okulun posta kodundaki COVID-19 vaka oranlarını, sosyoekonomik önlemleri ve diğer faktörleri de analiz etti. Araştırmacılar, maske zorunluluğu olmayan okullarda, okulla ilişkili COVID-19 salgını olasılığının, maske zorunluluğu olanlara kıyasla 3,5 kat daha yüksek olduğunu buldu.

Ayrı bir çalışmada ise CDC araştırmacıları, okulların maske politikalarının toplulukları için daha geniş etkileri olup olmadığını değerlendirmeye çalıştı. Araştırmacılar, ABD genelinde 520 ilçede pediatrik COVID-19 vakalarının oranlarına ilişkin ilçe düzeyindeki verilere baktı. Okul dönemlerinin başlamasından önceki ve sonraki haftalarda çocuk COVID-19 vaka oranlarını karşılaştırdı.

Okullar açıldıktan sonra pediatrik COVID-19 vakalarında genel olarak artış görülse de, maskeli okulların bulunduğu bölgelerde daha küçük artışlar yaşandı. Maske zorunluluğu olan bölgelerde, okullar açıldıktan sonra vaka oranlarındaki ortalama artış günde 100.000 çocuk başına 16.32 vaka idi. Maske gereksinimi olmayan bölgelerde ise günde 100.000 çocuk başına 34.85 vaka ile yaklaşık iki kat daha yüksek artış yaşandığı tespit edildi.

Halk sağlığı uzmanları maskelerin; çocukları, öğretmenleri ve personeli SARS-CoV-2'nin yayılmasından korumaya yardımcı olduğunu söylüyor.

ABD'de yürütülen bu çalışmaların ülkemiz için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki binlerce çocuğun maske takması, hem ailelerin hem de arkadaşlarının Covid-19'dan korunmasına katkı sağlıyor.