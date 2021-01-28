Okullar 15 Şubat'ta Açılacak Mı? Açıklama Geldi

Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Öğrenciler ve veliler okullar hakkında gelecek açıklamaları merakla takip ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte gelen son detaylar.

Okullar 15 Şubat'ta Açılacak Mı?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tarafından yüz yüze eğitim açıklaması geldi. NTV'nin canlı yayınına katılan Özlü, okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili önemli açıklama yaptı. Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye "okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?" sorusu soruldu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü sorulan soruya şu yanıtı verdi:

Önce şunu söylemek isterim. Ben bir hekimim, okulların açılmasıyla ilgili riskleri söyleyeceğim. Ama bunlar okullar açılmasın, geç açılsın anlamına gelmez. Ben tehlikeyi dile getirmek zorundayım, bu benim sorumluluğum. Ben bu riskleri, olasılıkları konuşurum ama karar verici değilim. Karar verici Milli Eğitim Bakanlığı.

Ben burada sözü söylerken kendimi eğer frenlersem denge iyi kurulamaz. Sağlık açısından risk nedir; dile getireceğim. Kamu yönetimi tüm tarafları dinleyecek ve kendisi bir karar verecektir. Okullarla ilgili dünyadaki durum her ülkede aynı değil. Bazı değerler söz ediliyor ama bunlar aynı değil.

Bazı okullar, bazı kültürler, yaşam farklılıkları var. Okulların açılmasının salgının yayılmasında katkısı olmadığı gösterildi. Okul içinde enfeksiyon görüldü ama yaygın bir bulaş rapor edilmedi. Okuldan da bulaş olduğu yönünde kanıtlar yok.

Okullar öncelikli olarak kapatılması gereken yerler olarak görülmüyor. Veya açılması için de öncelikli olarak söylenebilir.

Bizim bir riskimiz şu. Geniş aile yapımız var. Okul çocuklarımız nineleriyle, dedeleriyle devamlı iletişim halindeler. Kalabalık aile, bir arada olma, birbirinin evine gidip gelme, yeme-içme, vakit geçirme. Çocuklar biliyorsunuz daha düşük riske sahip ama yaşlılar tam tersi. Bu iki jenerasyon arasındaki ilişkinin dikkate alınması gerekir.

Her aile aynı değil. Çekirdek aile var, evine dönen var, haftada bir iki defa büyük babasıyla bir araya gelen aile var. Yani burada homojen bir durum yok. Konuşurken genelleme yapmak, etkili olur-olmaz demek doğru olmayabilir. Buna dikkat çekmek isterim. Çocukların bulaştırma olasılığı bizim gibi toplumlarda biraz daha yüksek.

10 kişi, 15 kişi öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir. Ulusal karar yerine, bölgesel bazlı, okul bazlı hatta fizibilite yapılabilir.

Biz okulları kapattığımızda, Türkiye'deki vaka sayısı şimdiki vaka sayısından daha düşüktü. Biz o dönemde okulları kapattık. Türkiye'deki vaka sayısı da azalmış değil. Dünyadaki vaka sayısı da çok daha fazla. Salgın azalmadı, hız kesmedi. Ben açılmasın demem, diyemem. Ben de öğrencilerimi özledim. Bir an önce okulların açılmasını istiyorum.

MEB'den Açıklama Gelmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım." cümlelerine yer vermişti.

Sizce okullar açılmalı mı? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!