Okullar 21 Eylül'de Açılacak Mı? Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman? İşte Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte okullar 21 Eylül'de açılacak mı? sorusunun yanıtı.

Okullar 21 Eylül'de Açılıyor Mu? Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Çabalarımız okulların 21 Eylül’de açılması yönünde. Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. 21 Eylül’de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli ayrı simülasyonlar yaptık.

Okullarda 2000 denetmen görev alacak. Hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduk. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz.

Hazır olan okullara 'Okulum temiz belgesi' veriliyor. Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olabilir. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu.

Velilerimize nasıl destek olabileceğimizi de planlıyoruz. Dezenfektan ve maske konusunda endişemiz yok. Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz bu anlamda bilim insanları ile görüşmelerimiz devam ediyor."

Sizce okullar açılmalı mı? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemizden ulaşabilirsiniz.