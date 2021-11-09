Okullar Açık Kalacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!

Okullar açık kalacak mı? Bu soru, uzun bir süredir milyonlarca öğrenci ve veli tafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

Okullar Açık Kalacak mı Sorusuna Net Yanıt

Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği uzun bir süredir merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" sözlerine yer vermişti.

BioNTech Aşısının 5-11 Yaşta Kullanımı Onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz haftalarda BioNTech aşısının 5-11 yaşta kullanımına onay vermişti. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirmiş olduğu küçük çocuklara yönelik COVID-19 aşısı, 12 yaş ve üstü kişilere uygulanan dozun üçte biri kadarını oluşturuyor. İki doz alacak çocuklara aşının üç hafta ara ile uygulanması gerekiyor.

New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre alınan karar 28 milyondan fazla çocuğu ilgilendiriyor. FDA, devam eden bir çalışmanın parçası olarak aşı uygulanan 5 ile 11 yaş arasındaki 3100 çocukta ciddi bir yan etki tespit edilmediğini söyledi. Söz konusu koronavirüs aşısının küçük çocuklarda güvenli ve etkili olduğu açıklandı.

CDC'ye (Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) bağlı bir komite, çocuklara koronavirüs aşılarının nasıl yapılması gerektiğine ve özel tavsiyelerde bulunup bulunulamayacağına karar vermek için önümüzdeki hafta toplanacak.

Komitenin tavsiyesinin ardından son bir onaydan daha geçilecek. Eğer onay verilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan 5 ila 11 yaşlarındaki çocuklar da aşılanmaya başlayacak.