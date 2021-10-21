Okullar Açık Kalacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı!

Okullar açık kalacak mı? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda öğrenci ve veli tafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.

Okullar Açık Kalacak mı Sorusu Yanıtlandı

Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği uzun bir süredir merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından vakaların son durumu, yerli aşı ve yüz yüze eğitim ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz."

Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum. pic.twitter.com/Hu4uASTy1Y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021

Yerli koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Aşımızın (Turkovac) geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir" dedi.

Bakan Koca, "Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz. Bulunduğumuz aşamada ise 2 doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür" sözlerini kullandı ve şu sözlere yer verdi:

"Bu güce güç katacak gönüllüler e-nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin."

Koronavirüs vakalarında yaş ortalamasının düştüğünü belirten Bakan Koca, "Vakalarımızın yaş ortalaması düşerken, gerek servislerde gerekse yoğun bakım ünitelerinde maalesef halen büyüklerimiz yatmaktadır" diye konuştu.

Bakan Koca, "Kayıplarımızda da yine ileri yaştaki büyüklerimiz belirgin şekilde çoğunlukta. Bununla birlikte artık Vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız. Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor" sözlerine yer verdi.