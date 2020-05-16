Telafi Eğitimleri için Okullar Haziran Ayında Açılabilir

Telafi eğitimleri için okulların ne zaman açılacağı merak edilmekte. Pandemi nedeniyle eğitimleri yarım kalan öğrenciler, haziranın ikinci yarısında eğitimlerine devam edebileceği konuşulmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 1 haziranda açılmasını planladıklarını, Bilim Kurulu’nun onay vermesini beklediklerini ifade etmişti. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, telafi eğitimleri için okullar haziranın ikinci haftası açılacak.

Haziranın ilk haftasında, sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflar için okulların açılacağı, kreşler ve anaokulları için de haziranın ilk haftasında eğitimin başlayacağı, haziranın ikinci haftasında ise bütün kademeler için eğitimin başlayacağı söylentiler arasında yer almakta.

Telafi Eğitimleri Döneminde Devam Zorunluluğu Olmayabilir

Haziran ayında telafi eğitimlerinin gerçekleştirileceği, öğrencilerin devam zorunluluğunun olmayacağı ifade edilirken, ders programlarının da esnetilerek yeniden düzenleneceği belirtildi. Tüm kademeler için telafi eğitimlerinin haziranın ikinci haftası ve okulların normal şekilde açılacağı eylül ayı için planlandığı konuşuluyor. Telafi eğitimlerine katılımın zorunlu olmadığı da yine söylentiler arasında bulunmakta.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.