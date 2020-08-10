Okullar Her İlde Farklı Tarihlerde Açılabilir! İşte Detaylar

Okulların açıklanan takvime göre, 31 Ağustos'ta açılması planlanıyor. Peki okullar nasıl açılacak? Okullarda hangi önlemler alınacak? İşte " okullar nasıl açılacak? " sorusu hakkında gelen son bilgiler.

Sözcü.com.tr'den Sultan Uçar'ın aktardığı habere göre, okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Bu bilginin Ankara'dan edilinildiği söylenmekte.

Özel okulların takvime göre, 15 Ağustos'ta telafi eğitimi için açılması bekleniyor. Özel okullardan bir heyetin Ankara Milli Eğitim Bakanlığı'nda ortak toplantı yapacağı ve toplantıda bu durumun netlik kazanacağı bilgisi paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Selçuk açıklamasında şunları söylemişti:

"Üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, biri tamamen kapalı. Biri tamamen kısıtlamasız okulların açılması. Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryo. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.

Eğitimde seyreltme ve öğrencilerin dönüşümlü eğitimi şeklinde. Bir günde lisede 8 ders varsa, bunun 4 tanesi evden, 4 tanesini okuldan olur. İllere özel uygulama yapabiliriz. Vaka sayılarındaki artışa ve azalmaya göre illerde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Uzaktan eğitimde profesyonel bir düzeydeyiz."