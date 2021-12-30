Okullar Kapanacak mı? Bakan Özer Açıkladı!

Okullar kapanacak mı? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda öğrenci ve veli tafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile beraber merak edilen soru yanıtlandı. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yüz yüze eğitim ile ilgli oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Özer tarafından yapılan açıklama ile birlikte okulların kapanıp kapanmayacağı belli oldu.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizen Bakan Özer, 6 Eylül itibarıyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun destekleri ile artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini ifade eden Bakan Özer, geliştirdikleri sistemde sınıf bazlı süreci yönettiklerini, vaka ve yakın temasları takip ederek yalnızca sınıf seviyesinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdiklerini belirtti.

Yaklaşık olarak 4 aydan beri kesintisiz bir şekilde haftada 5 gün eğitime devam edebildiklerinin altını çizen Bakan Özer, bu süreçte okullarda kapatılan sınıf saysıının toplamda yüzde 1 oranının çok çok altında seyrettiğini söyledi.

Bugün yalnızca 1524 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Bakan Özer, 850 bin sınıfın olduğu göz önünde alındığında bu sayının oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Okullar Kapanacak mı Sorusu Yanıtlandı

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık söylediğini ifade eden Bakan Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum" sözlerini kullandı.

Tüm ülkelerin okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalıştığını ve Türkiye'nin de aynı kararlılıkta olduğunu ifade eden Bakan Özer, okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara vermenin gündemde olmadığını söyleyen Bakan Özer, süreci yakından takip ettiklerini ve okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem verdiklerini belirtti.