Okullar Kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı

Okullar kapanacak mı? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda öğrenci ve veli tafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile beraber merak edilen soru yanıtlandı. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Okullar Kapanacak mı Sorusu Yanıtlandı

Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği uzun bir süredir çok sayıda öğrenci ve veli tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte okulların kapanıp kapanmayacağı belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, okulların kapanmayacağını duyurdu. Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını belirten Bakan Koca, haberin yanlış olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı, "Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış" dedi.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz."

Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2021

Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Pandemi dünyanın dört bir noktasında etkisini sürdürürken çok sayıda insan COVID-19'un ne zaman biteceğini merak ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulundu. DHA'daki habere göre "Pandemi ne zaman sona erecek?" sorusunu yanıtlayan Dr. Ghebreyesus, “Cevabım, 'Dünya, sona erdirmeyi seçtiğinde salgın sona erecek.' Bu bizim elimizde" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İhtiyacımız olan etkili halk sağlığı araçlarına ve etkili tıbbi araçlara sahibiz fakat dünya bu araçları kullanmadı. Haftada neredeyse 50 bin dozla salgın bitmekten çok uzak. Bildiğiniz gibi bu yıl sonuna kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılamayı hedefledik" şeklinde konuştu.