Okullar Ne Zaman Açılacak? Karne Verilecek Mi? Önemli Açıklamalar

Okullar koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine kapatıldı. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? Karne verilecek mi? Ziya Selçuk tarafından okullar ile ilgili açıklama yapıldı.

Okullar Ne Zaman Açılacak? Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.

Sizler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce okullar açılmalı mı? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.