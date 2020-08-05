Okullar Ne Zaman Açılacak? Yeni Açıklama Geldi

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. İşte " okullar ne zaman açılacak? " sorusu hakkında yapılan açıklama.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Ziya Selçuk, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak.

Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"

Okulların Açılış Tarihi

Açıklanan takvime göre, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlaması planlanmakta. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Okullar koronavirüsün ülkemizde görüldüğü mart ayında kapatılmıştı. Sizler okullar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!