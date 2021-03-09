Okullar Ne Zaman Kapanacak? Ziya Selçuk'tan Yeni Açıklama

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar hakkında önemli açıklamalar yaparak hem velileri hem de öğrencileri aydınlattı.

Okullarda eğitimin 2 Temmuz 2021 tarihine kadar ara tatil olmadan devam edeceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

Aşı Açıklaması

"Yaptığımız görüşmeler neticesinde açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak 1 milyon 219 bin öğretmen ve çalışanın aşılanması konusunda Sağlık Bakanlığı'na listeyi verdik. Dünyadaki herhangi bir ülke yok ki, İsrail'i dışarıda bırakıyorum, ikinci bir ülke yok ki öğretmen aşılamasını gündeme getirsin. Bu ülkelerin hiçbirinde öğretmenler aşılandıktan sonra okullar açılmadı. Tabii ki böyle olsa daha iyi olur. Ve öğretmenlerimiz de peyderpey aşılanıyor. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha hızlanacak."

Okullardaki Vakalar ile ilgili Açıklama

"Telefonumdaki yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-5-8-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var."

Neden Yüz Yüze Sınav Olunuyor Açıklaması

"Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."