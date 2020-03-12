Okullar Neden Tatil Edilmiyor? İşte Cevabı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından okulların neden tatil edilmediğini açıkladı.

Öğrenciler ve veliler koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. CNN Türk yayınında açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"İki şekilde düşünmek lazım. Kapatılabilirdi ama çocukların eğitiminin devam etmesi de çok önemli. İkinci bir vaka olursa ya da yurt dışından gelenler fazla, o zaman okul tatili, kalabalık alan gibi konular yeniden gündeme gelir. Eğer bu çocuklar anneanne ve dedelerinin yanına gideceklerse risk oluşturacaklar mı? Ya da biz okulları kapatırsak çocuklar alışveriş merkezlerine mi gidecekler? Verileri biraz daha takip etmemiz, dışarıdaki riski biraz daha takip etmemiz gerekiyor. İtalya'da vakalar rekor seviyede. Yarın da olabilir, bir hafta sonra da olabilir. Riskin ne kadar büyüdüğüne bakmamız lazım. Okullar tatil edilmeyecek kararı bugüne özgü bir karar."