Okullar Tamamen Ne Zaman Açılacak? Ziya Selçuk'tan Kritik Açıklama

Okullar ne zaman tamamen açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda bilindiği üzere belirli dersler yüz yüze yapılıyor. Diğer dersler ise online yani uzaktan olarak işleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okullar ne zaman tamamen açılacak sorusuna yanıt verildi.

Okullar Ne Zaman Tamamen Açılacak?

Artan hasta sayıları ile birlikte yeni yasakların getirilip getirilmeyeceği bilinmezken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar hakkında kritik bir açıklama yaptı. Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere artan hasta sayıları ile birlikte şu anda okulların tamamen açılması söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların tamamen açılması ile ilgili önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakılarak durumun değerlendirileceğini belirtiyor.

Sizler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların tamamen açılması ile ilgili yapılan açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınındaki son duruma hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Türkiye Koronavirüs Tablosu 15 Kasım

15 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 414.278 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.507'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.439 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 353.663 olarak açıklandı.

Koronavirüs hastalığı yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Koronavirüs hastalığından korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.