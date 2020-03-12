Okullar Tatil Edilecek: İşte Açıklama

Hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edileceği açıklandı.

Okullar Tatil Oluyor! Maçlar Seyircisiz İzlenecek

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen koronavirüs zirvesinde alınan kararları duyurdu. Alınan karara göre ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'ta bu öğrenciler için uzaktan eğitim uygulanacak. Uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak.

Üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi de seyircisiz oynanacak.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

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