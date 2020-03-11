Okullar Tatil Olacak Mı? İşte Son Durum

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü Türkiye'ye de geldi. Gece yapılan açıklamada Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği söylendi. Okullar tatil olacak mı? Öğrenci ve velilerin merak ettiği bu soru hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bir açıklama geldi.

"Ortak Açıklama Yapacağız, Birlikte Göreceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında "Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Saat 16:30'da basın açıklamasının yapılacağı açıklandı.

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Corona virüsü hakkında resmi makamlardan açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümleleri söylemişti: