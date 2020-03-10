Okullar Tatil Olacak Mı? Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler Türkiye'de Corona virüsü nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Görüşme Yapılacak!

Bakan Fahrettin Koca, okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil" dedi.

Fahrettin Koca açıklamasının devamında kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabileceğini söyledi.

Ülkemiz sınırlarında en çok İran'da aktif olan Corona virüsünden dünya genelinde 3.390 kişi hayatını kaybetti. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler.

Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.