Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Okullar Tekrar Kapanacak mı?

Okullar tekrar kapanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaptığı açıklamada okulların yeniden kapanıp kapanmayacağına dair konuştu. İşte Koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni okul tedbirleri.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'deki kapalı mekan olan her yerde vaka artışların daha da hızlanacağını belirtti. Ekim sonuna doğru Avrupa'da yeniden karantina sürecinin başladığını hatırlatan Prof. Tezer, Türkiye'de alınan önlemlere de vurgu yaptı.

"Hızlıca bir artış meydana geliyor. Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Kapalı ortamlarda havalandırmaların iyi olmadığı ortamlarda insanlar daha fazla sayıda bir araya gelebilirler. Eğer önlemler alınmaz ve kurallara uyulmazsa okullarda, mağazalarda, restoranlarda yeni önlemler alınabilir."

Okullar tekrar kapanacak mı? Bilim Kurulundan son dakika açıklaması

Avrupa'daki kısıtlamaların yeniden getirildiğini ancak henüz okulların kapanmadığını belirten Bilim Kurulu üyesi, okullardaki tehlikenin şimdilik düşük olduğunu söyledi:

"Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler.

Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa'da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor."

Ayrıca bugüne kadar test edilen Koronavirüsün mutasyona uğramaya müsait olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Tezer, bu durumun aşı çalışmalarını etkilemediğini ifade etti ve geçtiğimiz gün duyurulan Pfizer aşı çalışmasına vurgu yaptı.

Prof. Tezer açıklamasını, "Avrupa'da, Amerika'da özellikle son 15 gün içinde vaka sayılarının katlanarak arttığını görebiliyoruz. Bu vaka artışlarının olmasıyla Avrupa'da gece belli bir saatten sonra sokağa çıkmanın yasaklanması, bazı ülkelerde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bazı ülkelerde de lokal bölgeleri kapsayacak şekilde kısıtlamalar geldi" şeklinde tamamladı.