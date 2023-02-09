Deprem Bölgesindeki Okullarda 2. Dönem Devam Şartı Aranmayacak!

Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından tüm Türkiye yasa boğulmuş durumda ve vatandaşlar seferberlik içerisinde depremzedelere yardım ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda depremzedelerin geleceği ile ilgili kurum ve kuruluşlardan önemli kararlar da alınıyor.

Geçtiğimiz gün Borsa İstanbul'un kapatılması sonrası yatırım ve emeklilik fonlarına dair işlemler de bugün durdurulmuştu. Bugün ise depremin hemen ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerde 2. dönemde devam şartı aranmayacağına dair merakla beklenen açıklamayı yaptı.

2. Dönem Devam Şartı Aranmayacak, Öğrenciler Nakil Yaptırabilecek

Dört gündür Malatya'da ve toplanma alanlarında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devletin her türlü imkânıyla vatandaşının yanında olduğunu belirtirken, eğitime dair gelecek dönem çalışmalarının paralel bir şekilde devam ettiğini de ekledi. Ayrıca öğrencilerin dilediği takdirde çevre illere nakil yaptırma olanağının da sağlanacağının altını çizdi.

NTV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu. Depremin ardından alınan kararla deprem bölgelerinde okulların açılışı iki hafta daha ertelenmişti.