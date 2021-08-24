Okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri açıklandı. "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi", İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Peki, yüz yüze eğitimde koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?

Okullarda Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Neler?

Sputnik'teki habere göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi", İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Böylece okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu.

Rehberde, öğretmenler, eğitim personelleri, öğrenci servis personelleri, kantin çalışanları ve öğrencilerle aynı evde yaşayan kişilerin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Aktarılan bilgilere göre öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi yaptırmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından kayıt altında tutulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen rehbere göre okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri şu şekilde:

Öğrencinin ve personelin hasta, temaslı ya da risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile gözlemlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Seminer haftasında, enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemler takip edilecek.

Öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

Öğretmenlerin, farklı sınıflarda ders vermeleri halinde dersler arasında maskelerini değiştirmeleri gerekecek.

Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda yer alan kişilerin, aşılanan kişiler de dahil sürekli maske takmaları sağlanacak.

Yiyecek ve içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Okullardaki diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi halinde yeni maske kullanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki bütün öğrenciler okula maske ile gelecek fakat gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.

Gelişimsel sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu doktor raporuyla kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.

Çok yakın temasın gerektiği durumlarda da maskeyle yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

Veli ve ziyaretçilerin, COVID-19 salgını döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda, okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin olunacak.

Ders sırasında sınıf camları, öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde, her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak, mümkün olduğu kadar açık kalacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

Okul ortak kapalı alanlarındaki camların da sürekli açık kalması, mümkün olduğu kadar dış ortam havasının alınması sağlanacak.

Ders aralarında, mümkün olduğu kadar bütün öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf camlarının ve kapısının tamamen açılarak, sınıflar hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süreyle havalandırılacak.

Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişim işlemleri zamanında yapılacak. Havalandırma mümkün olan en düşük hızda çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa açılabilen alanlarda camların açılması sağlanacak.

Merkezi havalandırma sistemlerinin yer aldığı binalarda havalandırma, mümkünse yüzde 100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenecek.

Ders Süreleri 40 Dakikayı Aşmayacak