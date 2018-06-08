Okullarda Cep Telefonu Kullanımı Yasaklandı

Fransa’da Parlamento, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa teklifini onayladı. Buna göre, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler, okul sınırları içerisinde cep telefonu kullanamayacak.

Fransız hükümeti yeni yasa sayesinde, okullarda öğrencilerin derslere daha iyi konsantre olmasının yanı sıra siber zulüm ve pornografinin de engelleneceğini düşünüyor. Ülkede öğretmenler, öğrencilerin ders sırasında mesaj atmalarından, sosyal medyada vakit geçirmelerinden şikayetçi oluyordu.

Yeni teknolojilere açık olmanın Fransa’nın her türlü teknolojiyi kullanacağı anlamına gelmediğini belirten Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, yeni yasaya göre 15 yaş altı çocukların okul sınırları içinde cep telefonlarını çantalarında ve gözden uzak tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Muhalefet, yasanın “hükümetin reklam kampanyası” haline geldiğini öne sürerek yasayı ve hükümeti eleştiriyor. Yasayı eleştiren bir diğer kesim ise öğretmenlerin bu yasayı öğrencilere uygulatmakta zorlanacağını söylüyor.

Fransa’da 2016 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, yaşları 12 ila 17 arasında değişen her 10 Fransız öğrenciden 9'unun cep telefonu sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye'de de "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu 2018/10 nolu genelgeyle, derslerde cep telefonlarına yasak getirilmişti.