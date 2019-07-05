Okullarda Cep Telefonunu Yasaklıyorlar

Daha önceden Avrupa'da tartışılır bir konu haline gelen okullarda telefon kullanımı şimdi de Rusya'nın gündeminde. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu telefonların okullarda yasaklanmasını istiyor.

Okullarda telefon kullanımına ilişkin Rusya hükümetine karşı teklifte bulunacağı öğrenilen Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) çalışmalara başladığı aktarıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kurum Başkanı Anna Popova, telefonun öğrencilerde dikkat eksikliği yarattığını söylüyor.

Aile ve Çocukları Koruma Devlet Desteği Konseyi’nin toplantısında okullarda telefon yasağını istediklerini açıklayan Popova, telefonların eğitime ilişkin olumsuz yanlarına vurgu yaptı. Birkaç ay içerisinde teklif sunacaklarını dile getiren Kurum Başkanı, telefon yasağının yeni eğitim yılına kadar çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Okulda Telefon Kullanımı Dikkat Eksikliği Yaratıyor

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko ise öğrencilerin telefonlarıyla okula gitmesinin yanlış olduğunu belirtti. Matviyenko şunları ifade etti: "Okullara telefon getirilmesi tamamen yasaklanmalı, çünkü okullarda emanet odaları yok, okul müdürleri de böyle bir yükümlülüğü üzerine almak istemez"