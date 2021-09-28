Okullarda Kaç Vaka Var? Sağlık Bakanı Koca Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda kaç vaka var ve okullar kapanacak mı gibi soruları cevaplandırdı. Okullardaki koronavirüs vaka oranını da paylaşan Bakan Koca, önceki vaka oranı ile kıyaslamada da bulundu.

Okullarda Kaç Vaka Var Sorusuna Bakan Koca'dan Yanıt!

DHA'da yer alan habere göre ortalama aktif vaka sayısının 400 bin civarında olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca, "400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Vaka oranının yakından takip edildiğinin altını çizen Bakan Koca, bu vaka artışının hastane yükünün artışına yol açmadığını ya da yoğun bakım ve entübe sayıları üzerinde bir değişikliğe neden olmadığını ifade ederek bunun 3 haftalık sonuç olduğunu ifade etti.

Yüz Yüze Eğitime Ara Verilecek mi?

Okulların bu yıl her hâlükârda açık tutulacağını söylediğini belirten Bakan Koca, okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olacağını bir kez daha vurguladı ve açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Bilim Kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz."

Öğretmenlerin aşılanma oranının da her geçen gün arttığını kaydeden Bakan Koca, öğretmenlerin yüzde 92'sinin en az 1 doz, yüzde 82'sinin ise iki doz aşısı yaptırdığını belirtti ve öğretmenlerin aktif vaka kapsamındaki oranının da yüzde 3 olduğu bilgisini paylaştı.

Yerli Aşı Onayının Ardından Tercih Hakkı Sunulacak

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac'ın devreye alınması ile aşılamada önceliğin Turkovac'a mı verileceğinin sorulması üzerine de şu ifadeleri kullandı: