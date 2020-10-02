Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Okullarda Koronavirüs Vakası Çıktığında Ne Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs vakası çıktığı durumlarda nelerin yapılacağına dair bilgilendiren bir rehber yayımladı. Öğrenci ve öğretmenlerin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkması durumunda ne yapması gerektiğini ele alan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" isimli rehber, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına yüz yüze eğitimle devam edecek öğrencilerin kafasındaki soru işaretleri büyük oranda ortadan kaldırdı. İşte yapılan açıklamanın ayrıntıları!

Okullarda Koronavirüs Vakası Çıktığında Neler Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen karar açıklanmadan önce ülkemizde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı ile ilgili birtakım soru işaretleri oluşmuştu ama MEB tarafından yapılan açıklama ile beraber ilk olarak birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ve 2, 8 ve 12. sınıfların kademeli olarak yüz yüze eğitime geçeceği duyurulmuştu.

Birinci sınıflar, geçtiğimiz ay yeni tip koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerle beraber yüz yüze eğitime başlamıştı ancak velilerin kafasında ise "Öğretmenler, servisçiler veya öğrencilerden biri koronavirüse yakalandığında ne olacak?" sorusu belirmişti. Sağlık Bakanlığı ise velilerin kafasındaki soru işaretini giderecek "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" isimli önemli bir rehber hazırladı. Peki, hazırlanan rehbere göre okullarda koronavirüs vakası çıktığında ne olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" isimli rehberin içerisinde öğrencilerden veya öğretmenlerden birinde koronavirüs vakasına rastlanıldığında nasıl bir tutumun sergilenmesi gerektiğine yer verildi. Yayımlanan rehbere göre koronavirüs sınıfta tek bir öğrencide çıkarsa eğitim kaldığı yerden devam edecek ancak iki veya daha fazla öğrencide çıkarsa sınıftaki öğrencilerin tamamının 14 gün boyunca karantinada tutulması zorunlu olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı rehbere göre 4. sınıflardan itibaren herkesin maske taktığı bir sınıfta tek bir öğrenci pozitif çıkarsa maske takmak şartı ile eğitim kaldığı yerden devam edecek. 14 gün boyunca hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ateşi en az 2 ders saati arayla ölçülecek ve bu sınıf diğer sınıflarla aynı zamanda değil farklı zamanlarda teneffüse çıkacak.

Bir sınıfta öğrencilerden veya öğretmenlerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda şunlar yapılacak:

Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması hâlinde öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder. Öğretmenler ise temaslı olarak kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam eder. Pozitif vakanın çıktığı sınıfta görevli öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır. Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir. • Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir. • Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir, okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder ve Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir. • Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir. Öğretmen (veya öğretmenler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda ise sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir ve öğretmen (veya öğretmenler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Öğretmenlerin ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" isimli rehberin devamına Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan PDF dosyası üzerinden erişebilirsiniz.