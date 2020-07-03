Okulların Açılış Tarihi Açıklandı! Okullar Ne Zaman Açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle bildiğiniz üzere dönem uzaktan eğitim ile tamamlandı. Öğrenciler ve veliler de okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. MEB, okulların açılış tarihi hakkında açıklama yaptı. İşte okulların açılış tarihi.

Okullar Ne Zaman Açılacak? Okulların Açılış Tarihi

2020-2021 ders yılı 31 Ağustos'ta başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos'ta başlamasını planladık" dedi.

Cengiz Mete, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu belirtti.

Birinci Dönem Ne Zaman Bitecek? Yarıyıl Tatili Ne Zaman Olacak?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Mete açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.

Okullarımızda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu ve kazanımlarının giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık.

Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız."