COVID-19 Döneminde Okulların Açılması Güvenli mi? İşte Anket Sonuçları

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ederken 31 Ağustos tarihinde okulların açılma ihtimalinin olması velileri oldukça endişelendiriyor. Peki, COVID-19 döneminde okulların açılması güvenli mi? MetroPOLL Araştırma Şirketi, 'Türkiye'nin Nabzı - Temmuz 2020' isimli bir anket çalışması gerçekleştirdi. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket çalışması ile ilgili detaylar haberimizde.

Salgın Sürecinde Okulların Açılması Güvenli mi?

MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından 28 şehirde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 18 - 23 Temmuz 2020 tarihleri arasında bir anket çalışması gerçekleştirildi. 1350 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışmasında katılımcılara "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 31 Ağustos'tan itibaren okulların açılmasını planlıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" şeklinde soru soruldu.

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 31 Ağustos'tan itibaren okulların açılmasını planlıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" sorusuna 1350 kişinin %26,5'i "Evet" yanıtını verirken %64,0'ı ise "Hayır" cevabını verdi. Fikri olmayan veya cevap vermeyenlerin oranı ise %9,5 oldu.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Georgia eyaletinde okullar yeniden açıldı. Okulların açıldığı ilk gün ikinci sınıf öğrencisinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve sınıf karantinaya alındı. Ülkemizde de okulların tekrar açılması ile birlikte aynı durumun yaşanma ihtimalinden ötürü veliler endişeli olduğunu belirtiliyor.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 238.450 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.813'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 221.574 olarak açıklandı.