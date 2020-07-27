Ziya Selçuk'tan Okulların Açılması Hakkında Yeni Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili Instagram üzerinden yeni bir açıklamada bulundu. Okullar açılacak mı? İşte Ziya Selçuk tarafından okulların açılması ile ilgili yapılan açıklama ve " okullar açılacak mı? " sorusunun cevabı.

Okullar Açılacak Mı?

Ziya Selçuk Instagram üzerinden yaptığı paylaşımın açıklama kısmında şu cümlelere yer verdi:

Bugün 2. sınıf öğrencisi bir çocuk geldi yanıma, diyor ki “Okullar açılacak mı öğretmenim, ona göre şey yapıcam...” “Ona göre ne yapacaksın?” dedim ve gülümsedim. “Hiiiiç...” diyor. :))) Bu durum, anne baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik hâlinin yansıması. Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla, meraklarımızla; belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi “Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?” olmalı. O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz: “Okullar, gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın, inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar.”

Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Tüm ülkeleri izliyoruz. Bilim Kurulu ile sürekli görüşüyoruz. Çocuklarımızı riske atacak hiçbir kararı almayız. İki ay sonra ne olacağını bilmiyoruz ki net bir tablodan bahsedelim. Temel niyetimiz okulları açmak. Her yerde normalleşme olurken okullar ile ilgili tümüyle bir kısıtın olması söz konusu olmayacaktır.

Biz bakanlık olarak 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız. Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız."

Salgının ilerleyişine göre okulların açılıp açılmayacağına karar verilecek. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce okullar açılmalı mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.