Okulların Erken Kapanması 1.3 Milyon COVID-19 Vakasını Engelledi

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde geçtiğimiz gün yayınlanan bir araştırma, okulların erken kapanmasının COVID-19 bulaşmasını 1.3 milyon vakaya kadar azalttığını ve sonuç olarak 40 bin kişinin ölümden kurtulduğunu belirtti.

Sonbahar yaklaştıkça ve Koronavirüs yayılmaya devam ettikçe, eğitimciler ve politikacılar zor bir seçim ile karşı karşıya: Öğrencileri okula yeniden başlayacak mı? Bir kesim okulların erken kapanmasından dolayı tekrardan açılması gerektiğini savunuyorken kimileri de Koronavirüs yayılımını hızlandıracağını söylüyor.

Okulların erken kapanması 40 bin kişiyi ölümden korudu

ABD'de yapılan araştırmada okulların erken kapanmasının ülkede 1.37 milyon COVID-19 vakasını engellediğini ve toplamda 40 bin 600 daha az Amerikalının öldüğü düşünülüyor. Genel olarak okulların erken kapanmasının yeni vaka oranını yüzde 62 oranında azalttığı gözlemlendi.

"2020 sonbaharında okulları yüz yüze eğitim için yeniden açma kararı, ABD'nin nesiller boyu karşılaştığı en büyük zorluklar arasında. Federal kurumlar, eğitim ortamlarında hangi uygulamaların etkili olduğu hakkında hızlı öğrenmeyi kolaylaştıran araştırmalar için finansmana öncelik vermelidir."