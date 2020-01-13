Okyanus Ötesinden Oyun Arkadaşının Hayatını Kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir oyuncu, birlikte oyun oynadığı İngiliz arkadaşının hayatını kurtardı. İngiltere'de bir sorun olduğundan şüphelenen oyuncu, ABD'den telefonla İngiliz acil durum ekiplerine bilgi vererek, ekipleri arkadaşlarının evine yönlendirdi. Hızlıca eve giden acil durum ekipleri ise yaptıkları erken müdahale ile İngiliz oyuncunun hayatını kurtardılar.

Oyun oynadıkları sırada arkadaşının bir anda sessizliğe bürünmesinden şüphelenen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Dia Lathora, bir tür acil durum yaşanmış olabileceğini düşündü. 17 yaşındaki oyun arkadaşı Aidan Jackson'dan cevap alamayınca aklına İngiltere'nin acil durum birimlerini aramak gelen Lathora, Widnes şehrindeki yetkililere ulaştı ve durumu anlattı. Telefon görüşmesinin yapıldığı sırada ise Aidan Jackson nöbet geçiriyordu.

Jackson'ın ailesi ise aşağı katta oturuyorlardı ve oğullarının kapısı kapalı olduğundan nöbet olayından bihaberdiler. Oyuncu, Lathora'ya garip hissettiğini söyleyerek mikrofonu yatağına doğru çevirdi, böylece uzanırken konuşmaya devam edecekti. Ancak Lathora, kısa süre sonra Jackson'ın yanıt vermemesi nedeniyle bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Lathora, arkadaşının evinin adresini biliyordu; ancak başka bir ülkede yaşadığından acil durum telefonlarına dair bilgisi yoktu. İnternetten hızlı bir arama yaparak ambulans ve polis numaralarına ulaşan Lathora, daha sonra bunlara ABD'den nasıl erişeceği bilgisini edindikten sonra aramayı yaptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ise nöbet geçiren genç adama hemen ilk yardım uyguladılar. Hastaneye kaldırılan Jackson'ın sağlık durumunun iyi olduğu söylenirken, erken müdahalenin hayatını kurtardığı söylenenler arasında yerini aldı.