Okyanuslar Neden Beyazlaşıyor? Bilim İnsanları Şaşkın

NASA Earth Observatory, "Günün Fotoğrafı" başlığı altında 23 Ocak'ta bir paylaşımda bulundu. 2015 yılına ait olan fotoğraf okyanuslarda ve denizlerdeki beyazlaşma sorununa dikkat çekildi. Son yıllarda daha sık görünmeye başlayan bu doğal fenomenin nedeni hala tam olarak bilinmiyor.

Bilim insanları, okyanusların neden beyazlaştığına dair bazı cevaplara sahip. Bu cevaplar genellikle kalsiyum karbonat birikmesi etrafında şekillense de henüz kesin bir cevap üretilebilmiş değil.

350 Kilometrekare Büyüklüğe Ulaşabiliyor

NASA'nın 2015 yılına ait fotoğrafı, Bahamalar'a yakın bir bölgeden alınmış. Bu doğal fenomen, yalnızca Bahamalar ve çevresinde değil, Dünya'nın birçok deniz ve okyanusunda gözlenebiliyor. Her yıl sıkça rastlanan olaylarda araştırmacılar daha fazla bilgi edinebilmek adına örnekler topluyor.

İlk elde edinen bilgilere göre okyanusların beyazlaşmasının sebepleri arasında su içerisinde biriken kalsiyum karbonat yer alıyor. Buna göre atmosfer döngüsü sırasında bulutlara taşınan kalsiyum karbonat, yağmur olarak denizlere ve okyanuslara karışıyor.

Bir diğer iddiaya göre ise suda yaşayan plankton sayısındaki artış, sudaki pH değerinin de artmasıyla birlikte kalsiyum karbondioksit birikimine neden oluyor. Henüz araştırmaların devam ettiği okyanus beyazlaşması sorunu, bilim insanları için büyük bir gizem olarak biliniyor.

Remote Sensing of Environment dergisinde paylaşılan bir makaleye göre okyanuslarda görülen beyazlıklar, 10 kilometrekareden 350 kilometrekareye kadar uzanabiliyor.