Okyanusun Şimdiye Kadarki En Uzun Hayvanı Keşfedildi

Falkor keşif gemisinde görev yapan biyologlar, şimdiye kadar bilinen en uzun okyanus altı canlısını keşfettiklerini açıkladı. Ningaloo sahili açıklarında keşfedilen canlının 45 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Dünya miras alanı olan, Batı Avustralya'nın kuzeybatı kıyılarında bulunan Singaloo sahilinde 45 metre uzunluğunda bir sifonor keşfedildiği kaydedildi. Daha küçük canlıların birleşerek farklı organlı oluşturduğu ip şeklinde bir hayvan olarak tanımlanan sifonorun, okyanusun tabanına sarmal şeklinde yayıldığı ifade edildi.

Okyanusun en uzun canlısı 45 metre

Gerçekleştirilen keşif ile ilgili bilgiler veren biyologlar, zoid adı verilen küçük canlıların birleşimiyle oluşan sifonorların hayvan sınıfında yer aldığını ve şimdiye kadar keşfedilen en uzun sifonorun 40 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. 45 metre uzunluğunda ölçülen siforonun, şimdiye kadar keşfedilen en uzun sifonor olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Schmidt Okyanus Enstitüsü'nün desteği ile yürütülen keşif çalışmalarının devam ettiği, tespit edilen en uzun sifonorla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek için gerekli araştırmaların gerçekleştirildiği ifade edildi.