Olası Bingöl Depremi İçin İncelemeler Başlatıldı: 8 İl Risk Altında!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından gelecek depremlerde benzer durumlar yaşanmaması depremin etkilediği illerde denetimler başladı. Riskli yapılarda başlatılan denetim, binaların hasar durumunu ve buna göre alınacak kararı belirliyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında." ifadelerini kullandı.

"Depremlerden Büyük Ders Çıkarmamız Lazım"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 70 kişilik bir teknik ekiple çalışmaya başladıklarını, şehir merkezi ve ilçelerde de kapsamlı hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: