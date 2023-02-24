Olası Bingöl Depremi İçin İncelemeler Başlatıldı: 8 İl Risk Altında!
Bir sonraki büyük depremin gerçekleşebileceği düşünülen Bingöl'de yapılarda incelemeler başlatıldı. İşte detaylar!
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından gelecek depremlerde benzer durumlar yaşanmaması depremin etkilediği illerde denetimler başladı. Riskli yapılarda başlatılan denetim, binaların hasar durumunu ve buna göre alınacak kararı belirliyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "21 Şubat'a kadar kentte 361 yapımız incelendi, 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında." ifadelerini kullandı.
"Depremlerden Büyük Ders Çıkarmamız Lazım"
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 70 kişilik bir teknik ekiple çalışmaya başladıklarını, şehir merkezi ve ilçelerde de kapsamlı hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:
"Bu depremden sonra gerçekten büyük bir ders çıkarmamız lazım. Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Son zamanlarda ilimizde depremle ilgili çok ciddi uyarılar yapılmaktadır. Özellikle deprem uzmanları ve akademisyenlerin Bingöl ve çevresinde bir deprem ihtimalini gündeme getirmeleri üzerine bizim de kurumlar ve vatandaş olarak yapmamız gereken çalışmalar var.
Özellikle kurumlarımız noktasında eski yapı stokumuzun incelenmesi, özellikle riskli olan yapıların hem envanterinin çıkarılması hem de bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve yapı denetim firmalarıyla birlikte bu riskli yapıların risk analizlerini yaparak, yıkılması gereken ya da yıkılabilecek bütün alanları tespit etmemiz gerekiyor. Gerek merkezde gerekse kırsalda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah yakın zamanda bu analizleri, bu tespitleri yapıp vatandaşımızın da nasıl hareket edeceği konusunda bir yönlendirme ve bilgilendirmemiz olacaktır."
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e Deprem Uyarısı!
Gelecek depremlerle iligili tahminlerini aktaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, ülkemiz olduğu kadar İzmir'inde deprem için oldukça riskli bir bölge olduğunu ve bölgede canlı fayların bulunması nedeniyle bugün olmazsa bile gelecekte bir gn deprem olacağını belirtti.
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