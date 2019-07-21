OLED Ekran Kimyasalı Türkiye’de Üretilebilir

Günümüzde bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok teknolojik cihazın ekranı, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması nedeniyle OLED teknolojisiyle üretiliyor.

OLED ekranlar dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor ve henüz Türkiye’de üretilemiyor. Ancak Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED teknolojisinin kimyasal kısmını ülkemizde üretebilmek için akademik çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Uzun yıllardır ekibi ile birlikte ekran teknolojileri üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Tavaslı, söz konusu kimyasalı üretmeleri halinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarını söyledi. Çok değerli olan bu kimyasalın kilosunun 120 bin dolar (yaklaşık 680 bin TL) olduğu belirtiliyor.

Organik moleküller sentezlemeyi başardıklarını söyleyen Prof. Dr. Tavaslı, "Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyor. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç, öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek." diye konuştu.

Başarmaları durumunda ülkemize büyük katkı sağlayacaklarına ve araştırmalarının süreklilik arz ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tavaslı, "Bu cihazların yapımında kullanılan kimyasallar oldukça pahalılar. Bir kilogramı 120 bin dolar, Türk lirasıyla 680 bin lira civarında rakamlarla ithal ediliyor. Ülkemizde bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek, cari açık fazlasının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ancak bunun için meşakkatli bir yoldayız. Ben uzun süredir çalışıyorum. Doktora öğrencim Nuray Altınölçek ve bir başka öğrencim Cemre de bana yardımcı oluyorlar." dedi.

1992 yılında kazandığı YÖK bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Prof. Dr. Tavaslı, "Bu fırsatı değerlendirip İngiltere'ye gittim. İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmüştüm ancak döndüğüm zamandaki ülkemizin maddi imkanları, üniversitelerimizin elindeki imkanlar maalesef çok yeterli değildi. Tekrar İngiltere'ye döndüm. Doktora eğitiminden edindiğim bilgilerle orada daha teknolojik alanlarda çalışmalar yaptım. 15 yılım orada geçti ve 2008 yılında ülkeme dönüp Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çalışmalarımı sürdürdüm." ifadelerini kullandı.