OLED Ekranlı MacBook'lar Ne Zaman Çıkacak?

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, OLED ekranlı ilk MacBook'u en erken 2024 yılı sonunda piyasaya sürmeyi planlıyor. Kuo bugün attığı bir dizi tweette OLED teknolojisinin daha ince ve daha hafif MacBook tasarımlarına olanak sağlayacağını söyledi.

Mevcut tüm MacBook'larda LCD paneller bulunurken, en yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'larda mini-LED arka aydınlatma ve ProMotion bulunuyor. Mini LED'li LCD'lerin aksine, OLED ekranlar kendi kendine yayılan piksellere sahip ve arka aydınlatma gerektirmiyor, bu da MacBook'lara daha iyi kontrast oranı sağlayacak ve daha uzun pil ömrüne izin verecek.

OLED Ekranlı MacBook'lar 2024'te Geliyor

Kuo, OLED MacBook'un bir Pro ya da Air modeli olup olmayacağını belirtmedi ancak geçtiğimiz ay, ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple'ın 2024 yılında OLED ekranlı yeni bir 13 inç MacBook Air tanıtmayı planladığını söyledi. Young ayrıca Apple'ın önümüzdeki yıl OLED ekranlı yeni 11.1 inç ve 13 inç iPad Pro modellerini piyasaya sürmesini bekliyor.

Mac'ler ve iPad'ler önümüzdeki birkaç yıl içinde OLED ekranlara geçiş yapacak gibi görünse de Apple Watch bu teknolojiden uzaklaşmaya başlayabilir. Bloomberg'den Mark Gurman bugün, microLED ekranlı yeni bir Apple Watch Ultra'nın 2024 yılı sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini bildirdi. MicroLED teknolojisi, OLED ekranlı mevcut Apple Watch modellerine kıyasla daha da yüksek parlaklık ve gelişmiş kontrast oranı sunacak.

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