OLED Ekranlı Switch Modeli Geliyor Olabilir

Nintendo konsolunun yeni modeli ile ilgili söylentileri çıkmaya devam ediyor. Son yayınlanan rapora göre OLED ekranlı Switch modeli hazırlanmaya başlandı. Detaylar haberimizde.

Japon konsol üreticisi, 2017 yılının Mart ayında satışa sunduğu Switch için oldukça büyük bir başarı yakalamış durumda. Bunda bilhassa üçüncü parti oyunlara eskiye oranla daha fazla destek veriliyor olmasının payı büyük. Öyle ki, dördüncü yılını doldurmadan seksen milyon birim satışını geride bıraktı. Bununla birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının çıktığı Kasım ayı ile bu yıl arasında en çok tercih edilen konsol olma durumunu da sürdürmüştü. Nintendo haliyle bu durumu korumak istiyor ve görünüşe göre bunun için de yeni Switch modelini devreye sokmayı planlıyor.

OLED Ekranları Switch Modeli Nasıl Olacak?

Hatırlayacağınız üzere yeni Switch modelinin ilk söylentileri 2019 yılı içerisinde başlamıştı. Nintendo her ne kadar şimdilik aksini iddia etse de, söylentilerin de ardı arkası kesilmiyor. Bloomberg tarafından yayınlanan yeni rapora göre, bu yılın sonlarına doğru daha büyük Samsung OLED ekranlı bir model satışa sunulacak. Bahsi geçen Samsung Display Co. ile plana aşina olan kişilerden geliyor. Söylenene göre Haziran ayı içerisinde 7’’ 720p çözünürlüklü OLED panelde seri üretime geçilecek ve Temmuz ayında da montaj birimlerine gönderilecek. Mevcut modelin 6.2’’ ve Lite versiyonunun ise 5.5’’ olduğunu düşünürsek, büyüklük konusunda net bir fikrimiz oluyor.

Söylenene göre Samsung tarafından hedeflenen, ayda bir milyon civarı üretim yapabilmek. Bahsi geçen panel, Display Consultancy DSCC şirketinden Kurucu Ortak Yoshio Tamura tarafından aktarılana göre, daha az pil tüketecek olmasına karşın daha yüksek kontrast sunacak. Tepkime süresinin de daha hızlı olabileceği söylenmiş. Ayrıca kaynaklara göre televizyona bağlandığında da 4K UHD grafikleri de destekleyecekmiş.

Şu an için ne Nintendo ne de Samsung tarafından herhangi bir açıklama getirilmiş değil. Ne var ki Haziran ayı gibi seri üretime geçilecekse, o zaman yakın bir zamanda sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.