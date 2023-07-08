OLED MacBook Pro Ekranını Hangi Şirketler Geliştirecek? Samsung'a Önemli Rakip!

OLED MacBook Pro'nun 8. nesil ekran kullanılarak 2027 yılı civarında piyasaya sürülmesi beklendiğini aktarmıştık. Samsung önümüzdeki birkaç yıl içinde bu teknolojiyi geliştirmeye başlayacak olsa da LG'nin de Samsung'dan bir yıl sonra bu yeni MacBook Pro için OLED paneller üretmeye hazırlandığı söyleniyor.

The Elec'e göre UBI araştırma CEO'su Choong Hoon Yi, LG Display'in "panelleri için Apple'dan sipariş almayı ve en geç 2026'da tedarik etmeye başlamayı" beklediğini söylüyor.

Şu anda 8. nesil OLED paneller üzerinde çalışan tek şirket Samsung - ki bu da şirkete önümüzdeki on yıl içinde 3 milyar dolardan fazlaya mal olacak - ve onu LG ve BOE takip edecek gibi görünüyor. Samsung'un 2025'te, LG'nin 2026'da ve BOE'nin 2027'de üretime başlaması bekleniyor.

Ekran Üreticileri Apple'a Tereddütlü Yaklaşıyor

Ancak üreticiler bu geçişle büyük paralar kazanmayı beklerken, MacBook gelirlerindeki sürekli düşüş bu yükseltmeyi riske atabilir. Mayıs ayında The Elec, hem Samsung hem de LG'nin Gen 8 OLED panellere yatırım yapmakta tereddüt ettiğini çünkü bunun için "Apple'ın ne kadar ödeyeceğinin henüz belli olmadığını" söyledi.

MacBook satışlarının düşük olması, Apple'ın Samsung ve LG'nin umduğu kadar çok OLED panel sipariş etmeyeceği anlamına geliyor.

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