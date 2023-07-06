Apple'dan Erteleme Üzerine Erteleme: OLED MacBook Pro İçin Beklenen Tarih Değişti!

The Elec tarafından yayınlanan bir rapora göre OLED MacBook Pro, 2026'da piyasaya sürüleceğine dair önceki söylentilerin aksine 2027'ye kadar ertelendi. Apple hâlâ OLED iPad Pro'yu 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak 8. nesil OLED panellerin mevcut olmaması nedeniyle OLED MacBook Pro'yu erteledi.

Panel üreticisi Samsung, şu anda gelecek iPad Pro modelleri için 6. nesil OLED panellerin seri üretimine odaklanmış durumda. Düşük sıcaklıkta polikristal silikon (LTPS) TFT teknolojisinin geliştirilmesi, 8. nesil OLED panellerin üretilebilmesi için gerekli.

Pazar araştırma firması Omdia, Apple'ın OLED MacBook Pro'yu 2027'de piyasaya sürebilmesi için panellerin seri üretimine 2026'da başlanması gerektiğini öne sürüyor.

OLED MacBook Pro 2027'de, OLED iPad Pro 2024'de Gelebilir

OLED MacBook Pro lansmanındaki gecikme, Samsung'un tablet ve bilgisayarlar için gelişmiş OLED panellere yaptığı 3,1 milyar dolarlık yatırım için bir risk oluşturabilir çünkü Apple'ın MacBook gelirindeki düşüş bu panellere olan talebi etkileyebilir. Raporda ayrıca Samsung ve LG'nin, Apple'ın ne ölçüde sipariş vereceğinden emin olmadıkları için 8. Nesil OLED panellere yönelik harcama planları konusunda kararsız oldukları belirtiliyor.

Apple ilk parti M1 Mac'lerle başarı elde etmiş olsa da yeni bilgisayar pazarı akıllı telefonlar, tabletler ya da kablosuz kulaklıklar kadar güçlü değil.

OLED iPad Pro'ya gelince, 6. nesil panellerin seri üretiminin 2024'ün başlarında başlayacağı öngörülüyor ve bu da bir bahar etkinliğinde veya en erken WWDC 2024'te piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.