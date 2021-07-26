Olimpiyatlar Hakkında Bilgiler Alabileceğiniz Uygulamalar

Olimpiyatlar hakkında bilgiler bulmak için iyi bir kaynak arayışında mısınız? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacak en iyi uygulamaları ve bunun yanı sıra sizi olimpiyat oyunlarına dair fikir sahibi yapacak mobil oyunları aşağıda yer alan listeden görebilirsiniz.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz 2021'de başladı. Ne yazık ki bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse değinmeden söz konusu olimpiyattan bahsetmek bu sene mümkün olmadı. Bu tür etkinlikler şu anda devam eden salgından hala büyük ölçüde etkilendiği için seyirciye izin verilmiyor ve şimdiye kadar 100'den fazla sporcu, antrenör ve görevli personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Seyirciler bu yıl sahada olamayacağından dijital ortama daha çok güveniliyor. Bu nedenle olimpiyatlarla ilgili bilgi almak için aşağıdaki listeden yararlanmak iyi bir fikir olabilir.

Olimpiyatlar Hakkında Bilgiler Bulabileceğiniz Uygulamalar Listesi

Sizin için tavsiye edilen uygulamalar şunlardan oluşuyor:

Olympia

Tokyo 2021

Sonic at the Olympic Games

Tokyo Map Olympia Edition

Google

Bu uygulamaların ne amaçla kullanıldığını öğrenmek için aşağıdaki maddeleri takip edebilirsiniz.

1. Olympia

IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) resmi uygulaması olan Olympia, listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu uygulama ile ne zaman, nerede ve hangi müsabakaların yapıldığını görebilir, herhangi bir zamanda madalya tablosuna göz atabilir ve favori takımınızı seçebilirsiniz.

Uygulamanın oldukça basit bir arayüzü bulunuyor ve kullanım için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

2. Tokyo 2021

Cytech Informática tarafından geliştirilen Tokyo 2021 isimli uygulama, size bütün olimpiyat uygulamalarının sunması gereken bir genel bakış fırsatı sunar. Bu uygulama ile madalya tablosuna ayrıntılı olarak göz atabilirsiniz. IOC'nin resmi uygulamasına kıyasla biraz daha basit, renkli ve modern bir arayüzü bulunuyor.

Bu uygulamada da favorilerinizi seçebilirsiniz. Uygulamanın bir dezavantajı ise çok fazla reklam içermesidir ancak bu sorunun üstesinden küçük bir miktar ödeyerek gelebilirsiniz.

3. Sonic at the Olympic Games

Olimpiyat söz konusu olduğunda elbette ki Sonic'e yer vermemek olmazdı. Yalnızca ilk 10 seviyeyi ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Sonic at the Olympic Games'te üst seviyelerin kilidini açmak için ödeme yapmanız gerekir.

4. Tokyo Map Olympia Edition

Bu uygulama, size yarışmanın yapıldığı tüm yerleri gösterir. Bunun için OpenStreetMap verilerini kullanır. Ne yazık ki salgının devam ettiği bugünlerde çok kullanışlı olmayabilir. Uygulamanın Japoncadan başka bir dili desteklemediğini de unutmamak gerekiyor.

5. Google

Son olarak diğer uygulamalardan bağımsız olarak Google'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na özel olarak hazırladığı bir oyunu sunmak istiyoruz. İçinde birbirinden çeşitli oyunların olduğu oyun, Google Doodle'ı olarak oynanabiliyor.