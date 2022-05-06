Ölmekte Olan Bir İnsanın Beyin Sinyalleri Kaydedildi

Bir insanın ölüm esnasında beyninin işlevini tahmin etmek ve algılamak oldukça güç. Filmlerde gösterildiği gibi kimisinin hayatı bir film şeridi gibi önünde geçiyor, kimisinin hayatı sonunda ışık olan tünelde bitiyor. Peki tüm bu süreçlerde beyin ne yapıyor? Frontiers in Aging Neuroscience'da yayınlanan yeni bir çalışma, beynin ölüm esnasında ve öldükten sonra bile aktif kalabildiğini ortaya koyuyor.

Estonya'da bir üniversitede çalışan arkadaşlar, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kriz nöbetlerini kayıt altına alıyorlardı. Amaçları krize neden olan şeyi tanımlamak ve bunun için çözüm üretmekti. Bu kayıtlardan birinde hasta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti ve bu esnada hastanın tüm beyin aktivitesi kaydedildi.

"Beyin, Önemli Hatıraların Son Kez Hatırlanmasını Sağlıyor Olabilir"

Çalışmaya katılan doktorlardan biri olan Ajmal Zemmar, olaydan sonra bulgularını şöyle ifade ediyor:

"Ölüm esnasında 900 saniyelik bir kayıt yaptık. Özellikle de ölümünden 30 saniye öncesi ve sonrasında ne olduğunu anlamak için bu zaman aralıklarına odaklandık. Kalbin durmasından hemen önce ve hemen sonra gama salınımları olarak bilinen bir sinirsel salınım bandında ve ayrıca alfa, beta, delta ve theta salınımlarının değerlerinde değişiklikler gözlemledik. Beyin, ani hatırlamalarla ilgili belli başlı dalgalar üreterek ölmeden hemen önce ölümden dönenlerin belirttiği gibi önemli hatıraların son kez hatırlanmasını sağlıyor olabilir. Bu sonuçlar, hayatın tam olarak ne zaman son bulduğuna dair görüşlerimizi sınıyor ve ortaya organ bağışının ne zaman yapılabileceği gibi birçok önemli soru çıkarıyor."

Zemmar bunların yanı sıra bu verilerin yalnızca bir insana ait olduğunu ve farklılık gösterebileceğini belirtiyor. Bu nedenle de bulgularını başka çalışmalarla pekiştirmeyi amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insanlar ölüm esnasında neler görüyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.