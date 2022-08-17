Ölü Kadın Yapay Zeka Sayesinde Cenazesinde Konuşma Yaptı (Video)

Yapay zekanın gündelik yaşamımıza etkisine her geçen gün daha fazla tanık oluyoruz. Bu sefer de Karadeniz fıkralarına benzeyen bir cenaze töreni, yapay zeka sayesinde gerçekleşti. Ölen kadın, kendi cenazesinde yapay zekanın yardımıyla yakınlarının sorularını cevapladı.

Yeni bir holografik destekli video teknolojisi sayesinde 29 Temmuz'da vefat eden Marina Smith, cenazesinde kendi hayatını ve maneviyatını özetleyen kısa bir konuşma yaptı. Daha sonrasında ise aile üyelerinden ve yakınlarından gelen soruları yanıtladı.

İşte Kendi Cenazesinde Konuşan Kadın!

Ölümden sonra yapay zeka destekli hologram teknolojisi StoryFile şirketi tarafından bu haftadan itibaren hizmete sunuldu. Programa katılmak isteyen kişiler ölümleri öncesinde şirketin belirlediği bazı soruları onları her açıdan kaydeden 20 kameranın eşliğinde cevaplıyor. Daha sonrasında bu sorular işlenerek bir veri bankası oluşturuluyor. Kişinin sesi ve mimiklerini kaydeden yapay zeka, sorulan sorulara veri bankasını kullanarak özgün ve gerçekçi yanıtlar veriyor.

Marina Smith'in oğlu ve StoryFile şirketinin kurucu ortağı Dr. Stephen Smith, "Annem, cenazesini izledikten sonra yas tutan akrabalarından gelen soruları yanıtladı. Olağanüstü olan şey, sorularını yeni ayrıntılar ve dürüstlükle yanıtlamasıydı. İnsanlar verilerini kaydederken cesaretlenmiş hissediyorlar. Cenazede bulunanlar, bu kayıtlar sayesinde kaybettikleri sevdiklerinin daha özgür, daha gerçek bir versiyonunu elde edebilirler." dedi.

Annesi hakkında daha önce bilmediği gerçekleri de öğrenmesini sağlayan teknoloji hakkında Dr. Stephen Smith fazlasıyla umutlu. Daha önce Star Trek Original Series dizisinin ünlü aktörü William Shatner'ın da bir hologramını oluşturan StoryFile şirketi, dünya çapına yayılarak bu teknolojiyi herkes buluşturmak istiyor. StoryFile'a şu an yalnızca İngiltere için 39.99 euro karşılığında erişilebiliyor.