Ölüm Döşeğindeki Star Wars Hayranı Son Dileğine Kavuşacak

İngiltere sınırları içerisinde bulunan Rowans Bakımevi, geçtiğimiz günlerde attığı yardım talebi tweeti ile gündeme geldi.

Rowans Bakımevi tarafından 26 Kasım tarihinde atılan tweet, Star Wars hayranı olan ve son günlerini geçiren birisi için yardım ricası içeriyordu. 20 Aralık tarihinde vizyona sunulacak olan Star Wars 9 için az bir zaman kalmış olsa da bakımevi, "Yardım edebilir misin? Büyük bir hastamız var, Star Wars hayranı. Ne yazık ki 20 Aralık için zaman onun yanında değil." şeklinde açıklama yaptı.

Attığı tweetin devamını getiren bakımevi, "İsteği son Star Wars filmini, Rise Of Skywalker'ı küçük oğlu ile izlemek. Bunu gerçekleştirebilecek birilerini biliyorsanız, bunu onlarla paylaşın. Teşekkürler." diye ekleyerek yardım taleplerini dile getirdi. Kısa sürede büyük ilgi toplayan bu tweet, yüzlerce beğeni ve retweet aldı.

On this Thanksgiving, we at @Disney are grateful to be able to share #TheRiseOfSkywalker with a patient and his family @RowansHospice. May the force be with you and with us all!