Ölümcül Bakteri Yayılmaya Başladı: 2020 Sal Artık!

ABD'nin Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinde Vibrio adlı bir bakterinin yayılmaya başladığı aktarılıyor. Vibro bakterisi nedir? Vibro bakterisi nasıl bulaşıyor? İşte bilinmesi gerekenler.

Vibro Bakterisi Nasıl Bulaşıyor?

BGR.com'un aktardığı habere göre, bakteri suda yüzüldüğünde veya suya dokunulduğunda vücutta açık yara var ise bulaşıyor. Yerel raporlara göre, Vibrio enfeksiyonları 2007'den beri ikiz en az 500 kişiyi etkiledi. CDC'ye göre ABD'de yılda 80.000 Vibrio enfeksiyonu vakası tahmin edilmekte.

South Carolina Üniversitesi'nden bilim adamı Geoff Scott, The State'e “Son 10 veya 12 yılda daha büyük bir sorun haline geldi” dedi. Aktarılanlara göre bakteri nehirlerde ve akarsularda görülüyor. Vakaların yüksek su seviyelerini yerleşim alanlarına taşıyan kasırgalar nedeniyle arttığı söyleniyor.

Geçen bahardan bu yana yüz binlerce Amerikalıyı öldüren COVID-19 hastalığı ile uğraşan Amerika'da Vibrio enfeksiyonları nadir görülüyor.

Genellikle sıcak havalarda en tehlikeli olan bakteri Amerika'da kuzeye ve iç kesimlere doğru ilerliyor. Güney Carolina'da her yıl enfeksiyon sayısı 2007'den bu yana 8'den 29'a yükseldi. Bakterinin herkesi etkileyebileceği, ancak karaciğer hastalığı olan veya sağlığı kötü olanların bir vibrio enfeksiyonundan hayatının kaybetme olasılığının yüksek olduğu aktarılmakta.

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