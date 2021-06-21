Bu Call of Duty: Warzone Kapısı Dokunan Herkesi Öldürüyor

Reddit kullanıcısı tarafından tespit edilen bir Call of Duty: Warzone kapısı, oyuncuların ölmesine yol açıyor. Oyunun diğer kapıları gibi basit, zararsız olarak görülen kapı kendisine dokunanı direkt öldürüyor.

Geçen hafta Call of Duty: Warzone için yeni bir güncelleme yayımlandı. Dünyanın şu anda en popüler battle royale oyunlarından biri olan Warzone'a gelen güncelleme, yeni içeriklerin oyuncularla buluştuğu 4. sezonun başlangıcıydı ama oyuncuların bilmediği bir şey vardı ki oyuna eklenen içeriklerin tamamı masum, oyuncuların lehine olacak türden değildi. Bu güncellemede oyuna kendisine dokunan herkesin hayatına anında son verecek bir kapı da eklendi.

Bir kere dokunanın bir daha yanından bile geçmeye cesaret edemeyeceği tehlikeli kapı, ilk bakışta aşılamaz, zararsız, basit, güvenli bir kapı olarak görünüyor ama ona biraz yaklaşan oyuncu kendisini yerde buluyor. Reddit kullanıcısının paylaştığı videoya bakılacak olursa oyuncunun hayatını kaybetme süresi, başka bir oyuncu tarafından kafasından vurulup ölme süresinden çok daha kısa görünüyor. Her şey bir anda olup bitiveriyor ve oyuncu ne olduğunu bile anlamıyor.

Oyundaki kapı Reddit'teki CODWarzone subredditinde yer alan "Rxelik_" isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Oyuncunun paylaştığı gönderide ayrıca kapının bir oyuncunun ölmesine nasıl yol açtığını da oldukça net bir şekilde gösteren bir video bulunuyor.

Call of Duty: Warzone Kapısı Neden Ölüme Neden Oluyor?

Call of Duty: Warzone'daki ölümcül kapının kendisine yaklaşan herkesi neden öldürdüğü bilinmiyor. Oyuncuların büyük bir kısmı, bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Bu kapının bir hata sonucunda oyuncuların ölümüne neden olduğunu düşünen insanlar, kapı ile ilgili en mantıklı açıklamanın bu olacağı düşüncesini ileri sürüyor.

Aslına bakılacak olursa Warzone'daki kırmızı kapılar oyuna yeni eklenen içerikler arasında yer almıyor. Her zaman aynı yerde çıkmayan bu kapılar, oyuncuların haritada biraz daha hızlı dolaşmasına olanak tanıyor. Kapıların haritanın rastgele noktalarında yer alması, oyuncuların işini zorlaştırabiliyor ama onları öldürmüyor. Bu kapı ise ona dokunan herkesi anında öldürüyor.

Bu kapının bir tür sürpriz yumurta olması da ihtimaller arasında yer alıyor ancak oyunculara göre kapının oyuncuları öldürmesi yazılım tarafında meydana gelen sorunlardan kaynaklanıyor. Ortadaki belirsizliğin giderilmesini isteyen oyuncular, bu kapı ile ilgili önümüzdeki günlerde ne gibi değişikliklerin yaşanacağını sabırsızlıkla bekliyor.