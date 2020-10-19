COVID-19'u Atlatanlarda Görülen Bu Koronavirüs Belirtisi Ölümcül Olabilir!

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsün etkisi hala tüm dünyada sürüyor ve hastalık hakkında tam olarak bilgi sahibi olmak en azından şu anlık mümkün görünmüyor ancak dünya genelinde devam eden çalışmalarla koronavirüse ilişkin yeni bilgiler elde ediliyor. Dr. Alisa Femia'nın NBC News'e bildirdiğine göre COVID-19'u yenerek hastaneden ayrılan hastalar birkaç hafta sonrasında hastada ölümcül bir koronavirüs belirtisi görülebiliyor.

Bu Koronavirüs Belirtisi COVID-19'u Atlatanlarda Görülüyor

Yeni tip koronavirüs istatistiklerinde çoğu insanı yeni tip koronavirüsün insanlara söylendiği kadar tehlikeli olmadığını düşünmeye yöneltecek bir yanılgı bulunuyor. Dünyada kaydedilmiş 40 milyon vakadan yaklaşık olarak 1.12 milyon kişi yeni tip koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti. Corona virüs istatistiklerinde yer verilen sayılara bakıldığında çoğu insan önemli bir unsuru göremeyebiliyor. İnsanların istatistiklere bakarak göremediği unsur, yeni tip koronavirüsü yenerek hastaneden ayrılan kişilerin yalnızca birkaç hafta sonrasında ölümcül bir koronavirüs belirtisi görülebilmesidir.

Dr. Alisa Femia tarafından NBC News'e yapılan açıklamaya göre koronavirüs hastalığına yakalanan insanlar uzun bir sürenin ardından hastalığı yendikten sonra bile çeşitli semptomları göstermeye devam edebiliyor. Hastalığın kronik versiyonu olarak da tanımlanabilecek Uzun COVID-19'un bazı hastalar açısından oldukça tehlikeli sonuçları olabilir. Yeni tip koronavirüsü atlatan çocuklarda görülen Uzun COVID-19 aslında çok ciddiye alınmayacak bir koronavirüs belirtisi ile başlayabilir.

Yeni tip koronavirüsün kronik versiyonundan sadece çocuklarda değil aynı zamanda yetişkinlerde de etkileniyor. Uzun COVID-19 hem yetişkinlerin hem de çocukların üzerindeki etkisi bakımından oldukça korku verici olabilir ve hastaların belirli bir süre boyunca hastanede yatmaya ve hatta yoğun bakıma alınmaya ihtiyacı olabilir. NBC News'in raporlarına göre COVID-19'dan kurtulan bir insanda görülebilecek ilk belirtilerden biri deri döküntüsü ancak bu deri döküntüsü hastalık atlatıldıktan haftalar sonra ortaya çıkıyor.

BGR'nin haberine göre döküntülerin yanı sıra COVID-19 ile birlikte ortaya çıkabilecek semptomların dışında hastada ateş, göğüs ağrısı ve kalp ile ilgili bazı önemli sorunlar görülebilir ancak multisistem inflamatuar sendromuna yakalanan hastalar nefes darlığı gibi COVID-19'un temel semptomlarını göstermeyebiliyorlar. Bu hastaların COVID-19 PCR testi negatif sonuç verirken antikor testleri de pozitif olabiliyor.