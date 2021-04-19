Ölümcül Parazit Keşfedildi: İsmi Adana!

Adana'da ölümcül parazit tespit edildi. Çukurova Üniversitesinde görevli bilim insanları, keşfettikleri parazite bir isim belirledi. Adana ismini alan parazite ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ölümcül Parazite Adana İsmi Verildi

Türk bilim insanları, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde araştırma gerçekleştirirken zargana olarak isimlendirilen balıkların üzerinde bir parazit keşfetti. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, konu hakkında oldukça önemli açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Argun Akif Özak, yaptığı açıklamada, Yumurtalık ilçesinin açıklarında inceleme yaparken zargana balıklarının üzerinde bir parazit keşfettiklerini söyledi. DHA'daki habere göre Doç. Dr. Özak, keşfettikleri parazitin ismini Latincede Adana anlamına gelen Caligus Adanensis koyduklarını açıkladı.

Türkiye sularında 512 balık türünün olduğunu belirten Doç. Dr. Argun Akif Özak, 34 türün üzerinde yapılan incelemelerde 24 tür balık paraziti tespit ettiklerini söyledi. Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Özak, balıkların ağız içerisine, yüzgeçlerine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyona yol açtığını belirtti. Bu sebepten ötürü balıkların hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Keşfedilen türün caligus ailesine mensup olduğunu belirten Doç. Dr. Özak, söz konusu parazitin balıkların solungaçlarına tutunduğunu söyledi. Aktarılan bilgilere göre parazitler tutundukları yerlerde kanamalara neden oluyor. Oluşan yaralarda belirli bir süre sonra bakteri ve manter oluşuyor. Tespit edilen türün zargana balıklarının üzerinde yer aldığı belirtildi.

Her geçen gün yeni parazit türünün ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Akif Özak, "Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken ilk kez görülen bir tür keşfettik. İsmini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırdık. Bu tür zargana balıkları üzerinde bulundu. Ben ve doktora öğrencim Yetkin Sakarya ile birlikte keşfettik" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: