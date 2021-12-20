İlk Çin imparatoru Çin Şi Huang'ın bulunduğu ölümcül tuzaklarla dolu mezarın nasıl görüntüleneceği bulundu. Bilim insanları, bu süreci herhangi bir yara almadan ve herhangi bir tehlike ile karşılaşmadan tamamlayabilmek adına kozmik ışınlardan faydalanacaklarını açıkladı.

Ölümcül Tuzaklarla Dolu Mezar Kozmik Işınlar ile İncelenecek

Çin Şi Huang'ın yer aldığı mühürlü mezar, tarihi açıdan gerçekten de önemli kalıntılara ve eserlere ev sahipliği yapıyor ancak söz konusu şey bu yapıya girmek olduğunda, ölümcül tuzaklar ve sıvı cıva nehirleri gibi tehlikeler bulunuyor. Bu eşsiz yapıyı zarar almadan ve zarar vermeden incelemek isteyen arkeologlar, kozmik ışınlar aracılığı ile yola devam edileceğini açıkladı.

Müon Tomografisi adı verilen bu tarama tekniği temelde x ışınları ile benzer şekilde çalışıyor. Söz konusu yöntem Gize sınırlarında yer alan Büyük Piramit için de uygulanmıştı. 2017 yılında yapılan çalışma sayesinde gizlenmiş bir odanın varlığı açığa çıkarılmıştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan araştırma ekibi, "Uzun bir tarihe sahip, eski bir uygarlık olarak Çin, arkeolojik araştırmaya ihtiyaç duyan çok sayıda kültürel kalıntıya sahip. İmparatorluk mezarları gibi bazı büyük eserlerin iç yapısının müdahale olmaksızın incelenmesi için arkeolojideki geleneksel jeofizik yöntemler yetersiz kalıyor. Ön görüntülemeden gelen sonuçlar, İlk Çin İmparatoru'nun mezarında bu yöntemin uygulanabilirliğini kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mezarda sekiz bin asker, beş yüz yirmi at, yüz otuz savaş arabası ve yüz elli savaş atından oluşan büyük bir heykel ordusu da bulunuyor. Terracotta Army yani Toprak Askerler anlamına gelen bu heykellerin görevi ise (sembolik olarak) hükümdarı korumak.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu denli yüksek önlemlerle korunan mühürlü mezardan ne gibi eserler ve kalıntılar çıkabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.