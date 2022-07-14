Omegle'ın Mahkemeyle Başı Dertte

Türkiye'de ve dünyada oldukça popüler olan sohbet servisi Omegle'ın Amerika'da başı mahkemeyle derde girdi. Son yıllarda cinsel istismara karşı gerekli önlemleri almaması sebebiyle uygulamaya tepki gösterilmişti. Yaşanan üzücü bir olay, Omegle'ın mahkemeye taşınması için son damla oldu.

Geçen yılın sonlarında skandal bir olay sonrasında Omegle şikayet edilmişti. İddiaya göre Omegle kullanan cinsel istismar suçlusu bir erkek, 11 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Olayın ortaya çıkması sonrasında Oregon'daki bir Bölge Yargıcı, şirketin kullanıcıları yasal anlamda koruyamadığını belirtti.

Bu tarz şikayetler genellikle şirketi bağlamadığı gerekçesiyle Amerikan mahkemeleri tarafından geri çevriliyor. Fakat bu kez sonuçlar farklı olabilir. Yargıç Michael Mosman, davanın platformdaki diğer kullanıcıların konuşmalarından ziyade Omegle tarafından özel olarak tasarlanan işlevleri hedef aldığına karar verdi.

"Omegle Tacizi Engellemek İçin Bir Sistem Geliştirebilirdi"

.Omegle'ın yaşanan taciz olayı hakkında dolaylı olarak suçlu olduğunu ima eden Michael Mosman, "Omegle küçük yaştaki çocukların ve yetişkinlerin birbirleriyle eşleşmesini engelleyen bir sistem geliştirerek tacizi engelleyebilirdi" dedi. Yargıca göre Omegle'ın sistemiyle ilgili dikkat çekilmesi gereken nokta, 30 yaşında bir cinsel istismar suçlusunun 11 yaşındaki bir kızla eşleşebiliyor olması.

Hukuk uzmanlarına göre Omegle mahkeme tarafından suçlu bulunabilir. Yargıcın açıklamaları, şirketlerin iç işleyişinin ve ürünlerinin olası sonuçlarından sorumlu olması gerektiğine işaret ediyor. Buna göre Snapchat'in geçtiğimiz aylarda kullanıma sunup daha sonra kaldırdığı kullanıcıların hızını gören filtre sebebiyle sosyal medya platformu da dava edilebilir. Hız filtresi, kazalara yol açabileceği nedeniyle kamuoyundan büyük tepki toplayınca şirket tarafından haziran ayında kaldırılmıştı.

Henüz suçlamaların ve mahkeme kararlarının gelecekte nereye varacağı belli değil. Fakat eğer Omegle, yaşanan taciz olayı sebebiyle suçlu bulunursa açılacak davadan emsal niteliğinde kararlar çıkabileceği düşünülüyor.