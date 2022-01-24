Omicron’un Alt Varyantı Ortaya Çıktı!

Omicron’un alt varyantı gün yüzüne çıktı. Bilim insanları tarafından tespit edilen BA.2 isimli alt varyantın daha hızlı yayıldığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BA.2’ye ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Omicron’un Alt Varyantı BA.2 Endişe Veriyor

Yeni tip koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ederken yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan Omicron, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olan Omicron'a ilişkin endişe verici bir gelişme yaşandı.

İngiltere’de yer alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma ile birlikte Omicron’un BA.2 isimli yeni bir alt varyantı gün yüzüne çıktı. NTV’deki habere göre Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ocak ayının ilk 10 gününde İngiltere’de 400’den fazla BA.2 vakası tespit ettiğini duyurdu.

UKHSA, BA.2 isimli yeni alt varyantın 40 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Hindistan, Danimarka ve İsveç’teki meydana gelen son vakaların büyük bir kısmını BA.2 oluşturdu. Bu durum, çok sayıda kişinin önemli ölçüde endişelenmesine neden oldu.

Epidemiyolog Antoine Flahault, AFP isimli haber ajansına konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Bilim insanlarının virüsün nasıl evrimleşmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Flahault, BA.2’nin baskın alt varyant olan BA.1’den farklı özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü de yeni alt varyanta ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ, BA.2’yi henüz endişe verici bir tür olarak nitelendirmedi. Yapılan açıklamada, dünya genelindeki Omicron vakalarının büyük bir kısmının BA.1’den kaynaklandığının altı çizildi.

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Flahault, BA.2’nin tespit edildiği ülkelerin tetikte olması gerektiğini söyledi. Flahault ayrıca söz konusu yeni alt varyant ile ilgili çok sayıda sorunun olduğunu ifade etti.

İngiltere’de yer alan Imperial College of London’da görevli epidemiyolog Tom Peacock, ortaya çıkan yeni alt varyantın mevcut aşıların etkinliğinde büyük bir değişime yol açmayacağını söyledi. Paylaşılan bilgilere göre Omicron’un alt varyantı BA.2’nin BA.1’den ne kadar çok bulaşıcı olduğu henüz bilinmiyor.